Incidenti sul lavoro, operaio muore schiacciato da muletto in Alto Adige

Un incidente mortale sul lavoro si è verificato questa mattina nella zona produttiva di Vezzano, frazione di Silandro, in Alto Adige.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo è rimasto schiacciato da un muletto all’interno dell’azienda nella quale stava lavorando. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di stamattina e non ha coinvolto altre persone. Inutile l’intervento dei soccorsi: sul posto si sono recati immediatamente i vigili del fuoco e la croce bianca, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sull’esatta dinamica dell’accaduto stanno indagando i carabinieri.