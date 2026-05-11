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lunedì 11 maggio 2026

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Bimbo di 5 anni muore al Meyer di Firenze: si indaga per omicidio colposo

Bimbo di 5 anni muore al Meyer di Firenze: si indaga per omicidio colposo
L’Ospedale Meyer di Firenze (Foto Lo Debole/Bianchi /LaPresse)
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La morte avvenuta nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, il piccolo in clinica per forti dolori addominali

Omicidio colposo. E’ questa l’ipotesi di reato per la quale la procura di Firenze ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento senza indagati, per la morte di un bambino di 5 anni, avvenuta nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio mentre era ricoverato per accertamenti medici all’ospedale pediatrico Meyer per forti dolori addominali. E’ stata disposta l’autopsia e sono già state acquisite le cartelle cliniche. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo era stato portato dai genitori in ospedale nella mattinata di venerdì per sottoporsi a una risonanza magnetica con mezzo di contrasto.

L’esame, però, non sarebbe stato completato a causa dell’intensificarsi del dolore accusato dal bambino, che è stato quindi trasferito al pronto soccorso. Dopo le prime valutazioni mediche, i sanitari avevano deciso di ricoverarlo nel reparto di chirurgia pediatrica per ulteriori accertamenti e monitoraggio. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non sembravano destare particolare allarme. Nella notte, tuttavia, il quadro clinico è precipitato fino al tragico epilogo. Il bambino aveva effettuato valutazioni gastroenterologiche, ricoveri in pronto soccorso e chirurgia pediatrica, hanno spiegato dall’ospedale Meyer. La direzione sanitaria ha inoltre espresso “le più sentite condoglianze alla famiglia” dichiarandosi “a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti necessari a chiarire le cause del decesso”.

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