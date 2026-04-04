Pasqua, a Terrasini si rinnova la tradizionale ‘Festa di li Schietti’

La tradizionale Festa di li Schietti, legata alle celebrazioni di Pasqua, torna ad animare Terrasini in provincia di Palermo con un ricco calendario di appuntamenti. Si tratta di una manifestazione molto sentita dalla comunità locale, capace di unire storia, cultura popolare e momenti di intrattenimento.

Durante i giorni della festa sono previste numerose iniziative: spettacoli musicali, eventi culturali, degustazioni, sfilate folkloristiche, mostre e incontri che raccontano le origini e il valore di questa tradizione, profondamente radicata nel territorio.

Il cuore della celebrazione resta però il rito dell’albero di melangolo, simbolo della festa. Secondo l’usanza, questo albero viene prima tagliato, poi decorato con nastri e campanelli e infine portato in paese, dove diventa protagonista della caratteristica “alzata”. In questa prova i giovani scapoli, detti “schietti”, cercano di sollevarlo con una sola mano, dimostrando forza e abilità.

Accanto ai momenti più tradizionali, il programma propone anche sfilate di carretti siciliani, esibizioni di gruppi folkloristici e spettacoli musicali. La festa rappresenta quindi un’occasione importante per vivere da vicino le tradizioni locali durante il periodo pasquale, ma anche per trascorrere giornate all’insegna della convivialità e del divertimento. Un evento che continua a rinnovarsi nel tempo, mantenendo però intatto il suo significato simbolico e identitario.

Il programma

Sabato 4 aprile, alle 8 si rinnova l’antichissimo rito del taglio dell’albero, in via duca d’Aumale 33, nelle campagne di Paterna. Alle 12, Torre Alba ospiterà la tradizionale ‘manciata’ degli schetti, con degustazione di prodotti enogastronomici. Nel primo pomeriggio di sabato inizia la sfilata dei carretti siciliani, della banda musicale e gruppi folcloristici, con partenza da viale Consiglio e alle 18.30, da l’addobbo dell’albero in piazza Duomo. La domenica di Pasqua, di mattina, l’albero sfilerà per le vie del paese con l’alzata di fronte al balcone della ‘zita’, mentre alle 15,30 in piazza Duomo inizia la gara dell’alzata dell’albero.

Concludono la giornata il concerto di Giusy Ferreri, alle 22:30 e lo spettacolo di giochi pirotecnici sul lungomare. Sabato 11 aprile, alle 16 attività ricreative per bambini alla Villa a Mare e alle 9:30 spettacolo teatrale in piazza Borsellino – Falcone. Domenica 12 aprile si conclude la manifestazione con la giornata dedicata alla gara tra i pulcini che si cimenteranno con l’alzata di un mini albero di arancio amaro.