Firenze, falso ambulatorio medico scoperto dalla Guardia di Finanza

Un falso ambulatorio medico è stato scoperto dalla Guardia di Finanza nel comune di Campi Bisenzio. Era gestito da un soggetto straniero che, pur privo di titoli di studio in ambito sanitario, era intento a effettuare visite mediche e a somministrare farmaci ad ignari “pazienti”. L’attenzione delle Fiamme Gialle verso l’immobile sede del falso ambulatorio era stata attirata dal frequente andirivieni di persone, tendenzialmente di nazionalità straniera, le quali si recavano all’interno dello stabile per poi uscirne dopo poche decine di minuti.

I finanzieri hanno individuato l’appartamento presso cui si recavano tutte queste persone e, una volta acceduti al suo interno, hanno potuto constatare come lo stesso fosse stato convertito in un vero e proprio studio ambulatoriale, con tanto di sala d’attesa e lettino medico. Sequestrati numerosi farmaci, sia italiani che stranieri, e attrezzature sanitarie quali fiale, siringhe e flebo, oltre all’immobile stesso e a denaro contante.