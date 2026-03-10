Milano, guerra in Iran e rincari: presidio di Coldiretti davanti al Pirellone

Centinaia di agricoltori e allevatori si sono ritrovati a Milano, in piazza Duca d’Aosta, davanti al Pirellone, per il presidio di Coldiretti Lombardia contro i rincari, aggravati anche dalla guerra in Iran, i prezzi sottocosto dei loro prodotti e la burocrazia. I manifestanti denunciano lo “scacco” in cui si trovano le campagne lombarde, con l’escalation militare in Medio Oriente che rischia di causare un ulteriore shock energetico al Paese, con i timori per l’aumento del prezzo di carburanti e fertilizzanti.