Viareggio, sequestrati oltre 4 mila prodotti di Carnevale pericolosi

Con l’approssimarsi del Carnevale, i militari del Gruppo di Viareggio hanno rafforzato i controlli verso quegli esercenti che pongono in vendita i prodotti tipici. Nel corso dei riscontri eseguiti dalle Fiamme Gialle è stata individuata un’attività commerciale ubicata nel centro di Viareggio, che ha posto in libera vendita costumi di carnevale, decorazioni, parrucche, accessori per travestimento e bombolette spray di schiuma colorata sprovvisti dei requisiti minimali richiesti dal Codice del Consumo necessari a garantire la sicurezza degli acquirenti. La merce rinvenuta, infatti, non presenta alcuna indicazione sulla provenienza e, ancor più grave, sulla qualità dei materiali di composizione. Al termine delle operazioni i finanzieri hanno sottoposto a sequestro 4.140 articoli, per un valore stimato di circa 8.000 euro. Al titolare dell’attività economica è stata, inoltre, comminata una sanzione pecuniaria che prevede il pagamento di un importo fino ad un massimo di circa 26.000 euro.