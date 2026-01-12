Roma, nuova Aula Studio dedicata a Mattia Nicholas Liguori. La mamma: “Dico ai giovani di viverla”

(LaPresse) – È stata inaugurata stamattina l’Aula Studio dedicata a Mattia Nicholas Liguori, scomparso in seguito all’incidente stradale avvenuto lo scorso ottobre su Corso di Francia, a Roma. Proprio dalla mamma del giovane è arrivato l’invito a “vivere l’aula” e ad appassionarsi a qualcosa, perché la passione è ciò che porta avanti nella vita, “che sia la musica, che sia la lettura, visto che qua davanti c’è anche una libreria, insomma qualcosa che appassioni, e viverla per trovare uno spazio dove stare con altri ragazzi, facendo cose sane”. Al figlio, se potesse, vorrebbe dire “bravo per tutto quello che gli è stato dedicato”. Presente anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Un nuovo spazio dove studiare aperto anche il sabato e la domenica, intitolato a Mattia Liguori, un ragazzo straordinario, vittima della strada, ucciso da un’automobilista. Una persona davvero eccezionale che vogliamo ricordare. È stato davvero commovente farlo con i suoi genitori e con i suoi compagni. E penso che il nome di Mattia ispirerà i ragazzi che verranno qui a studiare”, ha detto il sindaco, spiegando come “noi dobbiamo fare ancora di più, quindi più controlli, controlli della velocità, controlli della guida violando il codice della strada. I romani devono imparare a correre di meno, la velocità è sempre la causa di questi incidenti, che non dovrebbero neanche chiamarsi incidenti”.A ricordarlo anche l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio: “Mattia, io ho avuto il privilegio di conoscerlo in un incontro fatto a scuola, è una persona brillante, un ragazzo brillantissimo, impegnato anche politicamente perché tornava in bicicletta da una manifestazione in solidarietà con il popolo palestinese e un incidente stradale, brutto come ne capitano troppi in questa città, lo ha portato via. In questo momento per noi era doveroso ricordarlo e farlo insieme a questa comunità che lo ha amato, che lo ha conosciuto e questo ci dà la possibilità di rendere questo spazio appunto il più vivo possibile”.