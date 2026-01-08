Latina, aveva in casa 20 kg di bulbi di papavero da oppio: arrestato

La Guardia di Finanza di Latina durante una perquisizione domiciliare a carico di un cittadino indiano a Terracina ha individuato e sequestrato 15 mila bulbi di papavero da oppio. Lo stupefacente può essere masticato, oppure sminuzzato e fumato, o ancora utilizzato come infuso. In virtù delle loro proprietà narcolettiche i bulbi vengono utilizzati per lenire le fatiche psico-fisiche derivanti dallo sfruttamento del lavoro, e spesso vengono forniti dagli stessi “caporali” ai braccianti agricoli. L’uomo, risultato essere anche irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a misura cautelare in carcere.