Sindaco di Castiglione Genovesi aggredito a bastonate: esclusa la rapina

Proseguono le indagini sull’aggressione avvenuta ieri sera a Carmine Siano, sindaco del comune di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno. Il primo cittadino è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è attualmente ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Salerno.

L’uomo, di professione ingegnere, è stato colpito vicino alla propria abitazione da una persona incappucciata, con un bastone o con un’asta metallica. Al momento del suo ingresso in ospedale i medici hanno diagnosticato una frattura scomposta all’arto inferiore sinistro, una frattura composta al braccio sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita alla tempia sinistra e numerose lesioni diffuse su tutto il corpo, in particolare al volto. I carabinieri della compagnia di Salerno stanno lavorando senza sosta per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e chiarirne il movente, al momento ancora avvolto nel mistero. La prognosi per Siano rimane ancora riservata ma non è in pericolo di vita. Per il momento sembra esclusa la pista della rapina.