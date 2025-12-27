Delitto Garlasco, youtuber: video di Sempio in pc Chiara Poggi, accesso al computer dopo l’omicidio

Ancora una novità sul delitto di Garlasco. “La mia redazione ha ricevuto pochi giorni fa un video incredibile, realizzato da Marco Poggi, che mostra Andrea Sempio, con altri amici, nel marzo del 2007. Video inediti presenti sul pc di Chiara Poggi, nella sua cartella documenti. Un video grazie al quale abbiamo scoperto un accesso al pc di Chiara, il giorno dopo la sua morte, mentre la casa era sotto sequestro”. A dirlo la youtuber Francesca Bugamelli che ha pubblicato sul suo canale ‘Bugalalla Crime’ le immagini in questione, parlandone con Alberto Porta e Daniele Occhetti, gli ingegneri che analizzarono il computer di Chiara Poggi nel 2009.

Le immagini visibili sul profilo della youtuber mostrano dei ragazzi che giocano con una pallina di carta in classe: tra loro anche Andrea Sempio, all’epoca con i capelli lunghi. A interessare sono soprattutto i metadati del video che – si vede ancora sul canale – risulterebbe creato il 20 luglio 2007 alle 17:01:24, modificato il 13 marzo 2007 alle 21:14:32 e con un accesso registrato il 14 agosto 2007 alle 16:28:18, il giorno dopo l’omicidio della 26enne. A confermare i dati a Bugamelli anche i due periti che dicono di averlo visto all’epoca ma che allora “non aveva un contenuto particolare perché probabilmente non abbiamo neanche riconosciuto i soggetti”, spiegano. “Dai metadati sappiamo per certo che qualcuno è entrato in casa Poggi il 14 agosto 2007 mentre la villetta era sotto sequestro e ha acceso quel pc e toccato quei file, compromettendo delle prove fondamentali”, le parole di Bugamelli.