Camorra: arrestato latitante Ciro Andolfi, fra i 100 più pericolosi. Ecco dove si nascondeva

E’ stato arrestato dai Carabinieri del nucleo investigativo di Napoli il latitante Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di anni 8, mesi 3 e giorni 10 di reclusione, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione.

La cattura del latitante, inserito nell’elenco dei ‘primi 100’ latitanti più pericolosi, è avvenuta nel quartiere ‘Barra’ di Napoli. Andolfi, ritenuto appartenente al clan di camorra ‘Andolfi/Cuccaro’, operante nell’are orientale del capoluogo partenopeo e in particolare nel quartiere Barra, è stato rintracciato dai militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli all’interno di un ingegnoso nascondiglio in muratura ricavato all’interno di un appartamento sottoposto a perquisizione.

L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Imponente il blitz compiuto dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli in cui sono stati impiegati anche assetti operativi specializzati.