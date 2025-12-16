Torino, bus contro vetrina negozio: due feriti lievi

Incidente a Torino in via Cernaia, angolo piazza Solferino, dove un autobus è andato a finire contro la vetrina di un negozio. L’autista, che sembra essere stato colto da un malore prima dell’incidente, è stato soccorso dai sanitari e trasportato all’ospedale Maria Vittoria in codice giallo. Sul posto il 118 di Azienda Zero. I sanitari hanno valutato le condizioni di due passeggeri a bordo dell’autobus, rimasti feriti in modo lieve e trasportati in ambulanza all’ospedale Mauriziano in codice verde.