Clima mite in Italia, anticiclone porta temperature sopra la media a dicembre

La prossima settimana l’inverno si vestirà d’autunno, con l’anticiclone che interesserà gran parte dell’Europa centro-meridionale, portando stabilità e temperature miti anche sull’Italia. Lo spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com.

“Un robusto anticiclone si appresta a invadere tutta l’area mediterranea, caratterizzando l’intera seconda settimana di dicembre. Già dall’Immacolata e per buona parte della prossima settimana ci attende tempo stabile sull’Italia, anche se non sempre con cieli completamente sereni”, afferma Mazzoleni.

Temperature superiori alla media e zero termico elevato

L’anticiclone sarà accompagnato da masse d’aria insolitamente miti per il periodo. Sulle Alpi, i modelli prevedono temperature fino a 10-12°C sopra le medie stagionali, con lo zero termico che potrebbe raggiungere 3200-3500 metri.

Questa situazione favorirà inversioni termiche, con temperature più elevate in montagna che in pianura, causando il ristagno di umidità nei bassi strati. Ne derivano nebbie e nubi basse, soprattutto tra Liguria, alto versante tirrenico, Valpadana, vallate del Centro, basso Tirreno e Salento, con possibili pioviggini o deboli piovaschi su Liguria centro-orientale e alto Tirreno.

Futuro peggioramento da metà dicembre

Secondo Mazzoleni, l’anticiclone dovrebbe cedere il passo a una perturbazione atlantica da metà dicembre, portando un peggioramento del tempo su gran parte dell’Italia, soprattutto al Centro-Sud, e un nuovo calo delle temperature, a partire dalle regioni settentrionali.

Gli italiani possono quindi prepararsi a una settimana di clima mite e stabile, ma con nebbie e foschie in alcune zone, prima dell’arrivo di un freddo più tipicamente invernale nella seconda metà del mese.