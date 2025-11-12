Crotone: corruzione e peculato, 2 arresti tra cui ex preside scuola

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del dipendente Reparto Operativo di Crotone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due persone: S.I., 69 anni, ex dirigente scolastico di un istituto di secondo grado a Crotone, e C.E., 40 anni, titolare di un centro di formazione scolastica e universitaria nella stessa città. Le misure cautelari sono state emesse in relazione a un’indagine che ipotizza, a vario titolo e in concorso tra loro, i reati di tentata concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, truffa, peculato, corruzione, oltre che di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio.