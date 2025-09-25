Rieti, arrestato dipendente comunale assenteista: timbrava e scappava dal lavoro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti hanno arrestato in flagranza di reato un dipendente comunale della provincia, noto per la sua abitudine di timbrare quotidianamente il cartellino marcatempo per poi allontanarsi sistematicamente dal posto di lavoro per motivi privati.

L’operazione, denominata “Timbra e Scappa”, è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria ed è il risultato di una dettagliata attività investigativa basata su pedinamenti, appostamenti e tecniche tradizionali, durante la quale sono stati documentati e filmati comportamenti reiterati e fraudolenti.

Modalità del comportamento assenteista

Gli investigatori hanno ricostruito la routine del dipendente:

Arrivo al Municipio della Sabina con timbratura dell’inizio servizio intorno alle 7:00

con timbratura dell’inizio servizio intorno alle 7:00 Immediato allontanamento per attività private, tra cui: recarsi al bar, fare shopping o passeggiare per il paese

per attività private, tra cui: recarsi al bar, fare shopping o passeggiare per il paese Rientro a casa per poi tornare in Comune solo al momento della timbratura di fine giornata

Tutto ciò avveniva durante l’orario di lavoro previsto, costringendo il sindaco a appaltare alcune mansioni a ditte private per sopperire alle assenze del dipendente.

L’arresto il flagranza e le conseguenze legali

Ieri mattina il dipendente è stato nuovamente sorpreso a timbrare il cartellino senza permanere in servizio. L’azione immediata delle Fiamme Gialle ha permesso di arrestarlo in flagranza per truffa aggravata ai danni dello Stato e false attestazioni in servizio.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Rieti ha disposto gli arresti domiciliari per l’indagato, in attesa delle ulteriori determinazioni di legge.