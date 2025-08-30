Modena, accoltella i genitori e la sorella: arrestato

Un giovane ha aggredito con violenza i genitori e la sorella 15enne ferendoli con un coltello ieri sera nella loro abitazione a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale, nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Il giovane è stato trovato ancora in casa all’arrivo dei Carabinieri, che lo hanno arrestato. Ancora da chiarire le ragioni dell’aggressione.

Sindaco Castelnuovo Rangone: “Dramma che scuote comunità“

“Si tratta di un dramma famigliare che scuote la nostra comunità, che si stringe intorno alle vittime di questa tragedia sfiorata”. Così Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo Rangone (Modena), commentando quanto accaduto ieri sera in un’abitazione del piccolo comune modenese, dove un giovane ha accoltellato i genitori e la sorella. La famiglia, di origine pakistana, “è residente da molti anni sul nostro territorio”, spiega il sindaco sottolineando che “fortunatamente nessuno è in pericolo di vita”.