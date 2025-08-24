Home > Cronaca > Mestre, bimbo di un anno e mezzo precipita dal quinto piano: è gravissimo

Grave incidente nella mattinata di oggi, domenica 24 agosto, a Mestre, in Corso del Popolo, dove un bambino di un anno e mezzo è precipitato dal balcone del quinto piano di un edificio residenziale. La caduta è stata parzialmente attutita dall’impatto con una tettoia in plastica, prima che il piccolo finisse violentemente al suolo.

Le condizioni del bambino sono gravissime

Il bambino, dopo il volo di diversi metri, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in elicottero all’ospedale di Padova, dove è attualmente ricoverato in condizioni critiche. I medici stanno facendo il possibile, ma la prognosi resta riservata.

Da chiarire la dinamica: il bimbo si sarebbe infilato tra le sbarre

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il piccolo si sarebbe infilato tra le sbarre del parapetto in ferro del balcone, precipitando nel vuoto fino a urtare la tettoia sottostante. L’impatto non è riuscito a impedire che il bambino finisse a terra da un’altezza comunque molto elevata.

La famiglia è di origine bengalese, madre sotto shock

La famiglia del bambino, di origine bengalese, vive in quel condominio da circa dieci anni. Al momento dell’accaduto, il padre era al lavoro, mentre la madre si trovava in casa. La donna, comprensibilmente, è ora in stato di shock e sarà ascoltata dagli inquirenti per chiarire i dettagli dell’incidente.

Indagini in corso per accertare eventuali responsabilità

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Saranno fondamentali le testimonianze dei residenti e l’analisi delle immagini di eventuali videocamere di sorveglianza nella zona. Non si esclude alcuna ipotesi, ma al momento si propende per una tragica fatalità.