Psicologo trovato morto a Modena in casa con cinta al collo, ipotesi omicidio

Era stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Stufler a Modena Raffaele Marangio, 78 anni, psicoterapeuta e docente in pensione. Il corpo giaceva a terra, con una cintura al collo, sotto una finestra. A lanciare l’allarme, il 26 luglio, erano stati alcuni amici preoccupati per il suo silenzio. La polizia, intervenuta sul posto, non ha rilevato segni di effrazione né disordine nell’appartamento. Gli inquirenti non escludono alcuna pista. La procura indaga sia sull’ipotesi di suicidio che su quella di omicidio. Gli investigatori hanno ascoltato amici e conoscenti della vittima e sequestrato i telefoni cellulari.