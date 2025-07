Roma, due ragazzi sequestrati per ore e rapinati: arrestata coppia

Hanno costretto due amici a salire in auto e, con la minaccia di un coltello, li hanno sequestrati per ore per poi rapinarli e abbandonarli in strada. È successo domenica scorsa ad Ardea, in provincia di Roma. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Velletri che dispone la custodia cautelare in carcere per un 33enne e una 25enne di Aprilia, ritenuti responsabili di rapina e sequestro di persona.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito, domenica notte il 33enne ha rintracciato un suo conoscente, che era in compagnia di un altro ragazzo, in una sala slot della zona. Improvvisamente, dopo averlo minacciato con un coltello a serramanico, ha costretto i due a salire sull’auto di quest’ultimo. Il 33enne si è messo alla guida e, insieme alla sua compagna seduta nel lato passeggero, ha continuato a minacciare e deridere i due con il coltello, seduti nei sedili posteriori, costringendoli a restare diverse ore in macchina con lui. Infine, li ha lasciati su strada, dopo aver rapinato uno dei due del borsello, contenente contanti e cellulare, e l’altro dell’auto stessa. A seguire, una delle vittime si è recata al pronto soccorso di Pomezia, dove è stata dimessa con due giorni di prognosi.

Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare l’auto poche ore dopo. La Procura di Velletri ha richiesto e ottenuto l’emissione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare nei confronti della coppia. Il 33enne è stato portato nel carcere di Velletri mentre la 25enne nel carcere di Rebibbia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.