Marche, Consiglio: l’ordine del giorno per l’8 luglio

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 8 luglio a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno, dopo lo spazio dedicato allo svolgimento delle interrogazioni, l’esame di una proposta di legge in materia di Servizio sanitario regionale. Due gli atti amministrativi all’attenzione dell’Aula, il primo relativo alla classificazione del territorio ai fini della qualità dell’aria, il secondo riguardante il Programma triennale 2025/2027 dei lavori pubblici e l’elenco annuale del 2025. A seguire una serie di pdl iscritte ai sensi del Regolamento interno e proposte di mozione. Si ricorda che è possibile seguire i lavori via web dalla pagina istituzionale del Consiglio regionale delle Marche.

L’ordine del giorno

1) Interrogazioni:

· n. 1463 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, Bora, Carancini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Progetto Bretella SS 77 – SS 16 Civitanova Marche – Porto Sant’Elpidio”;

· n. 1550 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Minardi, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Cesetti “Completamento della Ciclovia del Foglia”;

· n. 1401 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi, Vitri “Ritardi dell’avvio dei lavori di ripascimento del litorale di Marina di Montemarciano – Richiesta chiarimenti”;

· n. 1597 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Interventi di competenza regionale per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico del torrente Arzilla, nel Comune di Fano”;

· n. 1598 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Minardi, Vitri “Fondi CIS Marche”;

· n. 1599 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Cessione raffineria API di Falconara Marittima”;

n. 1605 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Minardi, Vitri “Possibile vendita della Raffineria API di Falconara”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

2) Proposta di legge n. 299 a iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Livi, Borroni, Ausili, Putzu, Assenti e Battistoni “Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”)”;

Relatore di maggioranza: Nicola Baiocchi

Relatore di minoranza: Maurizio Mangialardi

(Discussione e votazione)

3) Proposta di atto amministrativo n. 81 a iniziativa della Giunta regionale “Riesame della classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell’aria (articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155) – quinquennio 2020-2024”;

Relatore di maggioranza: Giacomo Rossi

Relatrice di minoranza: Anna Casini

(Discussione e votazione)

4) Proposta di atto amministrativo n. 84 a iniziativa della Giunta regionale “Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2025-2026-2027 ed elenco annuale 2025”;

Relatore di maggioranza: Andrea Assenti

Relatrice di minoranza: Anna Casini

(Discussione e votazione)

5) Proposta di legge n. 115 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Minardi “Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

6) Proposta di legge n. 286 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Minardi, Vitri “Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale)”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

7) Proposta di legge n. 9 (proposta di legge statutaria) a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1“Statuto della Regione Marche””;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

8) Proposta di legge n. 64 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Legge per le pari dignità e per l’eliminazione delle discriminazioni di genere”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

9) Proposta di legge n. 78 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Carancini, Mangialardi, Biancani, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

10) Proposta di legge n. 80 (proposta di legge statutaria) a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Vitri, Biancani “Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

11) Proposta di legge n. 121 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Vitri, Mangialardi, Carancini, Cesetti, Casini, Biancani “Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

12) Proposta di legge n. 122 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni geniche germinali”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

13) Mozione n. 552 a iniziativa del Consigliere Latini “Disciplina dei Procedimenti Autorizzativi dell’impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Poggio San Marcello”;

Mozione n. 558 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Cesetti, Casini, Carancini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti. Richiesta di sospensione immediata degli iter autorizzativi per la realizzazione di discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nella Media Vallesina e avvio di un approfondimento sanitario sulla popolazione ivi residente”;

Interrogazione n. 1488 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui all’art. 26-bis del D.lgs n. 152/06 in carico alla Provincia di Ancona per il progetto denominato “Realizzazione di un’installazione di gestione rifiuti – impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi”, nel Comune di Poggio San Marcello”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

14) Mozione n. 454 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Organizzazione servizi socio sanitari a Filottrano”;

Mozione n. 479 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Intervenire sul sistema di emergenza-urgenza sanitaria nella Provincia di Pesaro e Urbino è un dovere civile e di uguaglianza territoriale”;

Interrogazione n. 1135 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri “SERVIZIO POTES (Postazioni Territoriali di Soccorso) presso il Comune di Filottrano”;

Interrogazione n. 1152 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Integrare le ambulanze a Fano, un dovere civile”;

Interrogazione n. 1161 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini “Presenza del medico all’interno delle ambulanze del 118”;

Interrogazione n. 1260 a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Casini, Bora, Carancini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Carenza di medici nelle Potes della Provincia di Pesaro e Urbino”;

Interrogazione n. 1382 a iniziativa del Consigliere Latini “Risoluzione delle Problematiche relative alla Po.T.E.S. 118 di Senigallia”;

Interrogazione n. 1503 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Minardi, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Cesetti “Criticità copertura turni del Servizio Continuità Assistenziale a Cagli”;

Interrogazione n. 1523 a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Vitri, Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo “Fano e territori limitrofi privati del necessario numero di ambulanze: soccorso d’emergenza a rischio”;

Interrogazione n. 1561 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Criticità del sistema di emergenza-urgenza 118 nella Regione Marche”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

15) Mozione n. 449 a iniziativa del Consigliere Rossi “Richiesta di apertura parziale degli uffici ATC PSI e ATC PS2 ad Urbania e Cagli, presso gli uffici delle Unioni montane”;

16) Mozione n. 408 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri “Apertura reparto di pediatria presso Ospedale Profili Engels di Fabriano”;

Mozione n. 521 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Riapertura del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Fabriano”;

Interrogazione n. 1347 a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Battistoni “Riapertura del reparto di Pediatria dell’Ospedale E. Profili di Fabriano”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

17) Mozione n. 253 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nelle Marche e contrasto al caporalato”;

Mozione n. 400 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Istituzione della Procura nazionale del lavoro”;

Interrogazione n. 378 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Stato di attuazione dell’art. 35 (Tutela dei lavoratori) D.L. n. 189/2016 e dell’Accordo per la legalità nella ricostruzione del Centro Italia. Esercizio funzioni di vigilanza sui cantieri”;

Interrogazione n. 444 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Vitri “L.R. n. 27/2017 – Programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità”;

Interrogazione n. 446 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Recepimento ’Linee-Guida nazionali su identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura’”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

18) Mozione n. 503 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Minardi e Vitri “Realizzazione di un Centro di permanenza temporanea e il rimpatrio presso l’area in prossimità del sedime aeroportuale nel comune di Falconara Marittima” (iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno);

Interrogazione n. 1505 a iniziativa dei Consiglieri Bora, casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Realizzazione di un Centro di permanenza temporanea e il rimpatrio presso nelle Marche. Richiesta chiarimenti”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

19) Mozione n. 137 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)”;

20) Mozione n. 250 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Comitato regionale Dieta Mediterranea ex art. 4 L.R. n.14/2018”;

21) Mozione n. 256 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, Vitri, Mangialardi “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”;

22) Mozione n. 523 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Minardi e Vitri “Stanziamento risorse finanziarie per attuazione interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia previsti dalla L.R. 32/2018”;

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

23) Mozione n. 535 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Vitri, Ruggeri, Carancini, Cesetti, Mangialardi e Mastrovincenzo “Interruzione volontaria di gravidanza: per assicurare l’appropriatezza delle procedure e dare seguito all’aggiornamento delle linee di indirizzo ministeriali che prevedono il regime ambulatoriale con autosomministrazione del misoprostolo a domicilio”;

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

24) Mozione n. 536 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Mangialardi, Minardi e Vitri “Azioni per assicurare la piena operatività delle Unità Multidisciplinari Età Evolutiva (UMEE)”;

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

25) Mozione n. 261 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini “Ripristino urgente dei servizi di Continuità assistenziale”.;

Mozione n. 272 a iniziativa della Consigliera Lupini “Collocazione Guardia Medica Fabriano all’interno di specifici locali presso Ospedale Engles Profili”;

Mozione n. 377 a iniziativa del Consigliere Latini “Postazione della guardia medica/continuità assistenziale di Mondolfo (PU)”;

Mozione n. 531 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi, Vitri “Ast Ancona – Servizio di continuità assistenziale: garanzia della piena operatività in tutte le sedi di competenza”;

Interrogazione n. 977 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri “Discontinuità delle prestazioni della guardia medica nel Comune di Ostra Vetere”;

Interrogazione n. 984 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Guardia medica di Mondolfo, nel mese di novembre il servizio sarà insufficiente per la comunità”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)