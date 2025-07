Il tema dello stress termico sarà discusso a Palazzo Raffaello, sede della Regione, con l'obiettivo di replicare la norma del 2024

Si terrà giovedì in Regione un incontro con le associazioni sindacali, di categoria e datoriali, per concertare il provvedimento contro lo stress termico a tutela dei lavoratori che in questi giorni di caldo estremo devono svolgere attività lavorativa. A comunicarlo il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e l’assessore al Lavoro, Stefano Aguzzi.

Il commento del presidente Acquaroli

“Siamo al lavoro per replicare il provvedimento per tutelare i lavoratori, in particolare quelli che svolgono la loro attività all’aperto, e principalmente nelle ore più calde, come era già avvenuto lo scorso anno – ha dichiarato il presidente Acquaroli – per scongiurare che le alte temperature possano mettere a rischio la loro incolumità. Vogliamo dare una risposta per la sicurezza di chi è esposto a questo rischio ma soprattutto vorremo creare un meccanismo che non serva solo a tamponare una fase di criticità ma possa assumere un carattere sistematico di fronte a un’esigenza ormai puntualmente ricorrente”.

Le parole dell’assessore Aguzzi

“Lo scorso anno – ha ricordato l’assessore Aguzzi – abbiamo approvato un’ordinanza che vietava il lavoro all’aperto in determinate fasce orarie. Quest’anno ho convocato le parti datoriali, tutte le associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali dei lavoratori in un incontro durante il quale proporrò di intervenire seguendo lo stesso criterio. Le nostre estati presentano ormai queste caratteristiche con temperature elevate e lavorare in queste condizioni diventa davvero rischioso. Cercheremo con tutti i soggetti coinvolti di trovare le migliori soluzioni per garantire la salute dei lavoratori”.

