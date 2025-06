Immagine d'archivio

L'uomo non è stato ancora identificato. La segnalazione era arrivata da un passante

Il corpo senza vita di un giovane uomo, non ancora identificato, è stato trovato riverso in un canale a Modena, in zona Torrazzi. La segnalazione è arrivata da un passante che aveva notato il corpo e ha allertato il 112. Sul posto, insieme con la polizia di Modena, anche i vigili del fuoco che sono intervenuti con l’autoscala. Sono in corso le indagini della Squadra mobile modenese per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La squadra dei vigili del fuoco di Modena ha partecipato al recupero della salma, rinvenuta nel canale adiacente alla strada Cavo Argine. Sul posto polizia e scientifica.

