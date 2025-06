Il sinistro più grave sulla Casilina, dove quattro giovani hanno perso la vita in un frontale tra un'Alfa Romeo 147 e una Mercedes

Una nottata drammatica di incidenti mortali sulle strade di tutta Italia. Sei persone sono morte in tre diversi sinistri, tra le province di Frosinone, Napoli e Modena.

Frosinone, scontro frontale tra auto: 4 morti

Quattro giovani hanno perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 2 tra Frosinone e Torrice, lungo la Variante Casilina. Due auto, un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes, si sono scontrate frontalmente, causando la morte sul colpo di tutti e quattro gli occupanti, due per vettura. Le vittime sarebbero originarie di Frosinone, Torrice e Ripi. Sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e diverse ambulanze. Il tratto è stato chiuso per ore per consentire i rilievi e il recupero dei corpi tra le lamiere dei due mezzi coinvolti.

Napoli, perde controllo della moto e sbatte contro un muro: muore 46enne

Un uomo di 46 anni, Catello Dello Ioio, di Casola di Napoli, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte in via Castello, a Gragnano. L’uomo era in sella alla sua moto, una Honda Transalp, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro un muro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. La salma è stata affidata ai familiari.

Scontro tra due auto nel Modenese, un morto

Intorno alle 4:30 del mattino un nuovo incidente mortale in provincia di Modena: in uno scontro tra due auto al chilometro 7 della Strada pedemontana ha perso la vita uno dei due conducenti. I vigili del fuoco di Vignola sono intervenuti sul luogo del sinistro, nel comune di Spilamberto, e hanno soccorso le altre due persone coinvolte, che sono ora ricoverate all’ospedale di Baggiovara. Sul luogo dell’incidente, oltre ai pompieri, erano presenti il 118 con l’eliambulanza e i carabinieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata