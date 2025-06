La mobilitazione proclamata dai sindacati di base e da alcune sigle confederali potrebbe causare disagi per molti cittadini

Proclamato uno sciopero generale nazionale per venerdì 20 giugno 2025 da parte di sindacati di base (USB, CUB, SGB, FISI, FLAI, SI‑COBAS) e alcune sigle confederali. La mobilitazione coinvolgerà anche alcuni settori del trasporto pubblico e privato in Italia, con disagi previsti potenzialmente per molti cittadini. Ecco tutte le informazioni utili.

Le motivazioni dello sciopero

Le sigle che hanno proclamato lo sciopero contestano la gestione della spesa pubblica da parte del governo, chiedendo meno fondi per le spese militari e più investimenti in sanità, istruzione, trasporti e sicurezza sul lavoro. Inoltre ci sono anche richieste specifiche come aumenti salariali, rinnovo dei contratti, riduzione dell’orario di lavoro e opposizione a privatizzazioni e precarizzazione. Lo slogan della giornata è ‘Alzate i salari, abbassate le armi‘.

L’impatto sui trasporti pubblici

Treni: orario e fasce di garanzia.

Lo sciopero durerà dalle 21 del 19 giugno alle 21 del 20 giugno per il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Saranno garantite le fasce orarie 6–9 e 18–21. Rimborsi e riprotezioni previsti in caso di cancellazioni.

Aerei

Il personale addetto a bagagli, bus navette e assistenza a terra negli aeroporti sciopererà da mezzanotte alle 23:59 del 20 giugno. Voli garantiti durante le fasce 7–10 e 18–21. Possibili rallentamenti nelle procedure di pre-imbarco e diritto a rimborso o riprotezione in caso di cancellazioni.

Autostrade

Il personale delle concessionarie autostradali sciopererà dalle 22:00 del 19 giugno alle 22:00 del 20 giugno, con possibili rallentamenti e chiusure dei caselli o mancanza di assistenza.

Trasporto pubblico locale

Lo stop coinvolgerà il trasporto pubblico locale con modalità diversa di città in città.

A Roma lo sciopero durerà le 24 ore del 20 giugno. La mobilità sarà garantita solo dall’inizio del servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Nel resto della giornata, bus, filobus, tram e metro potrebbero subire sospensioni o cancellazioni

lo sciopero durerà le 24 ore del 20 giugno. La mobilità sarà garantita solo dall’inizio del servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Nel resto della giornata, A Milano, ha comunicato Atm, il servizio delle linee non è garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Consigli per i viaggiatori

Consultare i siti ufficiali (Trenitalia, ENAC, aziende TPL) per aggiornamenti e treni garantiti.

Verificare le fasce protette e pianifica i viaggi di conseguenza.

In caso di volo cancellato, richiedere rimborso o riprotezione gratuita .

Recarsi in aeroporto con anticipo , considerando rallentamenti nei controlli.

Usare trasporti alternativi (auto, car sharing) se possibile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata