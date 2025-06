Il bilancio del DIRMT fotografa una situazione buona e indica di quale tipologia di sangue c'è più necessità

In occasione della Giornata mondiale del Donatore di Sangue, proclamata dall’OMS per il 14 giugno, il Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT) – strumento organizzativo e gestionale sotto il profilo tecnico, scientifico, logistico e amministrativo di tutte le attività trasfusionali, con sede presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I-Lancisi-Salesi di Ancona – offre un quadro dell’attuale situazione nelle Marche soprattutto in vista della stagione estiva, in cui normalmente si evidenzia un maggior consumo di emocomponenti.

Il bilancio delle donazioni nelle Marche

Allo stato attuale nella regione non c’è carenza di sangue, anche se i dati relativi ai primi cinque mesi del 2025 mostrano, rispetto allo stesso periodo del 2024, una riduzione di quasi mille di unità di sangue intero raccolte, a fronte invece di un dato lievemente migliorato per quel che riguarda la raccolta di plasma. Nello specifico: -970 unità di sangue intero, 270 unità di plasmaferesi, -98 unità di plasmapiastrinoaferesi, per un totale di -798 donazioni rispetto al 2024.

La Regione Marche ringrazia di donatori

“Nella Giornata Mondiale del Donatore – dichiara il vice presidente e assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini – desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno scelto di donare il proprio sangue, permettendo con questo gesto di grande solidarietà di salvare vite. Come Regione, consapevoli dell’importanza di questo straordinario dono per la salute dei marchigiani, abbiamo investito 300 mila euro per rafforzare le attività di prelievo e trapianto di organi, comprese le attività di donazione di sangue. Il nostro impegno continua a essere quello di diffondere la cultura della donazione, in sinergia con le strutture sanitarie e con le associazioni di volontariato, che svolgono un’opera fondamentale. Rinnovo l’appello ai marchigiani a donare sangue e plasma, contribuendo in maniera determinante alla salute della comunità e a un modello sanitario di eccellenza”.

Le scorte si sangue

La situazione attuale della scorta sangue regionale evidenzia una situazione di autosufficienza per quel che riguarda le emazie concentrate, tuttavia si segnala l’eccesso di scorta di emazie concentrate di gruppo B positivo e una lieve carenza del gruppo 0 negativo. Soprattutto in vista della stagione estiva, quando la solidarietà non va in vacanza, il DIRMT invita a donare plasma, soprattutto per i gruppi B e AB, e promuove la donazione di sangue soprattutto per i gruppi 0 (in particolare 0 negativo) e A.

La Regione Marche nell’ottica di un rafforzamento delle attività di raccolta sangue e plasma, obiettivo che si traduce in un aumento del numero di donatori fino a 20mila, ha anche destinato 300mila euro per rafforzare le attività di prelievo e trapianto di organi, comprese le donazioni di sangue.

