L'assessore Chiara Biondi

Biblioteche, archivi e luoghi della cultura pubblici e privati: ecco come partecipare al bando

Sostiene progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale marchigiano, favorendo accesso, conservazione e valorizzazione dei beni culturali attraverso tecnologie innovative il bando pubblicato oggi dalla Regione Marche.

Il progetto di digitalizzazione

E’ rivolto a biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Regionale, archivi comunali e archivi di istituti culturali privati riconosciuti di interesse storico ed è finanziato dal Fondo di Rotazione 2021–2027 (Delibera CIPESS n. 24/2024). Con un budget di 343mila e 400 euro circa per il biennio 2025–2026, anche questa misura in linea con i bandi già pubblicati relativi a musei, eventi espositivi ed aggregazioni culturali.

Le dichiarazioni dell’assessore alla cultura Biondi

“Rappresenta un’opportunità strategica – dichiara l’assessore alla Cultura Chiara Biondi – per far emergere e rendere accessibile e sempre più vicino al cittadino, lo straordinario, spesso poco conosciuto, patrimonio culturale delle Marche contribuendo a rafforzare l’identità e la memoria collettiva delle comunità marchigiane”. Quindi “una nuova occasione per il territorio volta a sostenere sempre più una cultura viva, accessibile, condivisa, che metta in rete persone, istituzioni e luoghi, favorendo l’innovazione e il senso di appartenenza. Investire in cultura significa investire nella crescita sostenibile e identitaria delle Marche” conclude l’assessore.

Destinato a enti pubblici e soggetti privati, l’avviso si propone di incrementare la produzione e la fruizione di contenuti digitali, migliorando l’interoperabilità con le piattaforme nazionali e regionali, in linea con le strategie della Digital Library. I progetti dovranno valorizzare fondi di particolare rilevanza storica e culturale, promuovendo la ricerca, la conoscenza e una maggiore partecipazione del pubblico.

Come presentare le domande

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma SIGEF (https://sigef2027.regione.marche.it) entro le ore 13 del 10 luglio 2025. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Regione Marche o contattare il Settore Beni e Attività Culturali all’indirizzo: settore.beniattivitaculturali@regione.marche.it.

