Il report della seduta consiliare di martedì 10 giugno

Approvata in maniera unanime dal Consiglio regionale la proposta di legge che consente ai candidati alla carica di Presidente della Giunta di presentarsi come candidati alla carica di consigliere regionale in una circoscrizione provinciale. I candidati a consigliere regionale potranno presentarsi in una sola circoscrizione provinciale. La proposta di legge, a iniziativa della consigliera del M5S, Marta Ruggeri, modifica la legge del 2004 e abroga alcuni articoli della legge approvata nel 2020. La nuova normativa sarà applicabile già a partire dalla prossima tornata elettorale per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e il rinnovo del Consiglio regionale. Hanno relazionato in Aula sulla pdl i consiglieri Andrea Assenti (FdI) per la maggioranza e la consigliera Marta Ruggeri (M5S) per la minoranza.

Valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca

Via libera a maggioranza alla proposta di legge, a iniziativa dei consiglieri di FI, Jessica Marcozzi e Gianluca Pasqui, finalizzata alla valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca. In particolare la legge prevede che, quando si tratta di selezionare candidati per posizioni di rilievo all’interno della pubblica amministrazione regionale, debba essere data una preferenza ai candidati con il titolo di Dottore di ricerca, a parità di competenze. La proposta di legge promuove la collaborazione tra le Università regionali e le amministrazioni pubbliche per facilitare l’inserimento dei dottori di ricerca nel mondo del lavoro pubblico. Atto relazionato in Aula dalle consigliere Jessica Marcozzi (FI) e Marta Ruggeri (M5S).

Modifica allo statuto

Approvazione unanime in seconda lettura della deliberazione legislativa attraverso la quale si apportano modifiche allo Statuto della Regione Marche. L’intervento di modifica mira ad uniformare il testo della legge statutaria ai principi della Carta costituzionale nella parte in cui ambiente ed ecosistema vengono considerati valori e beni comuni da tutelare e preservare. Relazione in Aula da parte del consigliere regionale Pd Fabrizio Cesetti

Inchiesta pubblica impianto di Mercatello

Il Consiglio regionale ha dato il via libera alla proposta di atto amministrativo relativa all’indizione di inchiesta pubblica per la costruzione, da parte di Società privata, di un impianto di produzione di energia elettrica nel comune di Mercatello su Metauro (Pesaro e Urbino). L’impianto, denominato ‘Impianto eolico Mercatello’ di potenza nominale 36 MW, necessita, sulla base appunto della proposta di atto amministrativo, di un passaggio di consultazione pubblica perché attraverso questo momento di approfondimento può esserci maggiore chiarezza e condivisione nell’interesse collettivo, soprattutto rispetto a possibili criticità. Relazioni in Aula da parte dei consiglieri Giacomo Rossi (Civici Marche) e Anna Casini (Pd).

