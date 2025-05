L'esercitazione con un'autopompa che viaggia su strada e binari

A Salerno simulazione d’intervento in ambiente confinato per principio d’incendio in un vagone ferroviario e per l’evacuazione di tutti i passeggeri. La scorsa notte Vigili del fuoco e personale di ferrovie hanno svolto , l’addestramento nella galleria Santa Lucia.

È stato utilizzato il mezzo bimodale, un’autopompa speciale capace di correre su strada e sui binari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata