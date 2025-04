Si tratta degli indagati ai quali a marzo è stato notificato l'avviso di chiusura delle indagini

La Procura della Repubblica di Verbania ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per cinque persone per il crollo della funivia del Mottarone del 23 maggio 2021, in cui morirono 14 passeggeri. Si tratta dei 5 indagati ai quali a marzo è stato notificato l’avviso di chiusura delle indagini: Luigi Nerini, amministratore unico di Ferrovie del Mottarone; Enrico Perocchio, direttore dell’impianto; Gabriele Tadini, capo servizio della funivia; Martin Leitner, consigliere delegato della Leitner spa e Peter Rabanser, dirigente del settore Customer Service della stessa società. I capi di imputazione, a vario titolo, sono di attentato alla sicurezza dei trasporti, disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Tadini e Perocchio sono accusati anche di falso.

