L'azienda trasporti milanese: "Nessun dato bancario è stato violato"

Attacco hacker: violati i dati degli utenti registrati alla app Atm, l’Azienda dei trasporti milanesi, gestita da Mooney Servizi. Lo rende noto la stessa società in una comunicazione agli iscritti pubblicata sul proprio sito web. La violazione, si precisa, è avvenuta in seguito a un attacco informatico a Mooney Servizi, società responsabile del trattamento dei dati personali per conto di Atm.

“La società Mooney Servizi SpA, che gestisce la nostra app, ci ha comunicato nella serata di sabato 5 aprile di aver subìto un attacco informatico. La società ha tempestivamente isolato i propri sistemi a protezione di ulteriori tentativi di accesso non autorizzati”, si legge nella comunicazione di Atm.

“Nessun dato bancario è stato violato“, specifica Atm, ma solo dati anagrafici, di contatto o dati di profilo cliente. Non c’è stata, inoltre, violazione di carte di credito, bancomat, credenziali di accesso alla app o indirizzi di domicilio o residenza. Atm ha adottato “senza esitazioni tutti i provvedimenti necessari per tutelare i nostri clienti e l’Azienda”, spiega l’azienda. L’evento è stato anche segnalato al Garante per la Protezione dei Dati Personali e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

