Ancora da quantificare il bottino

Rapina a mano armata stamani a Roma. Poco prima delle 10, in via Bartolomeo Cavaceppi, presso la filiale dell’istituto di credito Bbc, due individui armati di pistola introdottisi precedentemente nell’edificio tramite un foro ricavato nel pavimento, hanno portato a termine il colpo.

Dietro la minaccia dell’arma, i malviventi si sono fatti consegnare il denaro contenuto in cassaforte per un importo tuttora in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vitinia e della compagnia di Ostia che stanno eseguendo i rilievi tecnici ed acquisizione immagini di video. Nell’area i carabinieri hanno disposto numerosi posti di blocco alla ricerca dei due rapinatori che sono fuggiti.

