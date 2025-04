L'incidente mortale poco prima dell'alba

Incidente mortale poco prima dell’alba sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, al km 43+350 in direzione Sicignano: una persona è morta nel ribaltamento di un camion. Sul posto sono intervenuti la Polstrada, i Vigili del Fuoco, il 118, il gruppo di Pronto Intervento ANAS e Personale ANAS. La carreggiata è chiusa al km 45+800 (svincolo di Potenza Ovest) in direzione Sicignano con deviazione del traffico su ex SS94.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata