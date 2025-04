A Roma l'ultimo saluto di familiari e tifosi alla religiosa grande tifosa della Lazio

Il feretro di Suor Paola, volto noto nel mondo del calcio e della tv e grande tifosa della Lazio, arriva nella sala della Protomoteca in Campidoglio per la camera ardente, a Roma, avvolto da fiori biancocelesti. I funerali della religiosa, morta all’età di 77 anni, si terranno domani 4 aprile. Presenti familiari e tifosi per l’ultimo saluto.

