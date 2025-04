Il ragazzino è ricoverato in gravi condizioni: trovato in strada con una ferita alla testa

Un 15enne è stato trovato ferito e privo di sensi ieri sera, 31 marzo, a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Il ritrovamento è avvenuto in strada intorno alle 23.30. Il 15enne, con una ferita alla testa, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Capaccio, che hanno avviato le indagini per far luce su quanto accaduto. Ancora non chiare le cause del ferimento.

Da quello che si apprende il 15enne non è stato vittima di un violento pestaggio. L’ipotesi , che era rimbalzata sui social ed era stata ripresa da alcune testate, viene categoricamente smentita da ambienti investigativi. Il 15enne è stato trovato in strada, nei pressi della sua abitazione. Trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, è ancora ricoverato in gravi condizioni.

