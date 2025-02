L'incidente stradale mortale lunedì mattina sulla Sp 121

Un uomo di 74 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lunedì mattina intorno alle 10.30 sulla Strada provinciale 121 a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. Stando alle prime informazioni, l’uomo, in sella alla sua bici, è stato investito da un tir. Sul posto i soccorsi di Areu 118 hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto nei pressi di una rotonda. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco da Gorgonzola che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo pesante e la strada stessa.

