Maati Moubakir è stato ucciso alle 5.30 del 29 dicembre

Altri due arresti per la morte del 17enne di Certaldo (Firenze) Maati Moubakir, ucciso a coltellate in strada a Campi Bisenzio, a Firenze, intorno alle 5,30 di domenica 29 dicembre, dopo una serata passata in discoteca, i carabinieri della compagnia di Signa e del comando provinciale di Firenze, dopo l’arresto di tre giovani avvenuto il 10 gennaio scorso, hanno eseguito questa mattina un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 18enne e di un 22enne.

Dopo l’esecuzione del primo provvedimento cautelare, spiega una nota della procura di Firenze a firma del procuratore Filippo Spiezia, le indagini, avviate sin dalle prime ore successive all’omicidio, “sono proseguite e sono state sviluppate per la completa ricostruzione dei fatti”, e “ciò ha consentito di rafforzare il quadro probatorio anche a carico dei nuovi soggetti, colpiti dall’odierno provvedimento”.

Entrambi i giovani residenti a Campi Bisenzio “sono stati ritenuti gravemente indiziati di aver attivamente preso parte all’evento delittuoso unitamente ad altri 3 correi, e tutti risultano ristretti presso la casa circondariale di Firenze Sollicciano”.

Anche ai due nuovi arrestati è stato contestato l’omicidio volontario con le circostanze aggravanti dall’aver agito per futili motivi e con crudeltà, “alla luce della particolare efferatezza dell’azione criminosa, palesata nell’azione delittuosa nonostante la giovanissima età degli indagati”.

