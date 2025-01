Foto da Facebook

È morto il giornalista del Corriere della Sera Fabio Postiglione.

L’incidente in moto sulla sulla A51

Il 44enne napoletano è stato vittima di un incidente stradale la scorsa notte sulla A51, all’altezza di Cologno sud in direzione Venezia, mentre era a bordo della sua moto. Lo apprende LaPresse. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

Il centauro dai primi rilievi sembra abbia perso improvvisamente il controllo della sua moto finendo la sua corsa sul guard-rail. Sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Sesto San Giovanni che insieme al personale del 118 ha immediatamente prestato soccorso anche se le condizioni apparivano già molto gravi. L’uomo poi è deceduto poco dopo il suo arrivo al San Raffaele. Sulle dinamiche dell’incidente sta indagando la polstrada anche per verificare il coinvolgimento di altri veicoli.

Chi era Fabio Postiglione

Postiglione aveva iniziato a lavorare giovanissimo nella redazione del quotidiano Il Roma, testata storica della sua città natale, Napoli, occupandosi di cronaca nera e di giudiziaria. Per il suo lavoro era finito nel mirino della camorra: con le sue inchieste dava fastidio. In un incontro pubblico promosso a Napoli, nel 2018, fu lui stesso a raccontare di quando si era fatto prestare l’auto dal fratello ma non poté restituirla: fu data alla fiamme. Non si è mai fermato, Postiglione, nemmeno dopo altre intimidazioni, come quando gli squarciarono il sellino dello scooter, bucarono le ruote, frantumarono il lunotto di un’altra auto, stavolta la sua.

Il suo nome comparve in alcune intercettazioni tra un boss e i suoi familiari e per lui erano state attivate misure di vigilanza. Professionista dal 2009, dopo Il Roma, ha lavorato al Corriere del Mezzogiorno. Nel 2019 il trasferimento a Matera per curare il dorso lucano del giornale, fino all’anno successivo, quando si è trasferito a Milano per lavorare al Corriere della Sera. Tifosissimo del Napoli, Postiglione era solare, dal sorriso contagioso, sempre disponibile per gli amici e per la sua famiglia, a partire dall’amata moglie, la collega di Mediaset Valentina Trifiletti.

