(LaPresse) “Come abbiamo già detto, non solo io ma anche gli altri miei colleghi rabbini di Italia, questo è un anno particolare perché siamo di fronte al risveglio dell’antisemitismo in Italia, una forte ondata mascherata da critiche a Israele e anti-sionismo. Stanno rinascendo accuse di miti medievali come il fatto che gli ebrei debbano uccidere dei bambini, cosa che purtroppo viene ripetuta anche riguardo a questa guerra, che è una falsa accusa”. Lo ha detto il rabbino capo di Torino, Ariel Finzi, in occasione delle celebrazioni per le vittime della Shoah nella Giornata della Memoria al Cimitero Monumentale nel capoluogo piemontese.

