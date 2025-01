Ferita anche una ragazza di 16 anni. La procura di Catania ha aperto due fascicoli per ricostruire cosa è accaduto

È di due morti e un ferito grave il bilancio degli incidenti in montagna su entrambi i versanti dell’Etna. Per la morte del 17enne e della guida turistica di 60 anni la procura di Catania ha aperto due fascicoli per ricostruire cosa è accaduto in entrambi gli incidenti in montagna.

Nella valle del Bove è morto per una caduta un 60enne, guida turistica del catanese. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è arrivato privo di vita per le gravi lesioni subite nella caduta.

Sempre al Cannizzaro è arrivato un 17enne gravemente ferito. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito in rianimazione. Purtroppo non ce l’ha fatta a causa delle gravi ferite riportate. Anche lui si è infortunato mentre era in escursione nella Valle del Bove dell’Etna. Sul posto per il soccorso e l’assistenza sono intervenuti i vigili del fuoco anche con un elicottero della base nel capoluogo etneo. Sempre dall’Etna è giunta in codice rosso al Cannizzaro anche una 16 enne di Messina che ha avuto un incidente con lo slittino. Ha riportato traumi diffusi ma non è in pericolo di vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata