Immagine d'archivio

L'uomo, di circa 40 anni, si sarebbe sporto dalla gradinata a fine partita precipitando per decine di metri

Un tifoso della Pro Patria di circa 40 anni è gravissimo dopo essere caduto dalla curva dello stadio di Novara ‘Silvio Piola’ finendo nel fossato della struttura sportiva. Il tifoso della formazione di Busto Arsizio si sarebbe sporto dalla gradinata alla fine della partita – valevole per il girone A di serie C e terminata 2-1 per la formazione di casa – cadendo poi per decine di metri. Portato in rianimazione all’ospedale di Novara, le sue condizioni sono gravissime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata