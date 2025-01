Aperto un fascicolo per il momento contro ignoti dopo l'esposto del Gruppo Fs

I magistrati del pool antiterrorismo della Procura di Roma hanno aperto un fascicolo d’inchiesta, per il momento contro ignoti, delegando le indagini alla Digos della Questura di Roma e alla Polfer, sui presunti sabotaggi alla rete ferroviaria italiana avvenuti nei giorni scorsi e che avevano causato gravi disagi sui treni in arrivo e in partenza in tutta Italia. Era stato il Gruppo Fs a presentare un esposto alla polizia.

