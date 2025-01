Pierina Paganelli e Louis Dassilva (screenshot da Rai3)

In attesa della nuova udienza, il 35enne resta in carcere

La Corte di Cassazione ha accolto con rinvio al Tribunale del Riesame il ricorso presentato dal legale difensore di Louis Dassilva – l’uomo accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli – volto alla sua scarcerazione. Secondo quanto apprende LaPresse, i giudici della Suprema Corte hanno annullato il precedente dispositivo del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il 35enne di origine senegalese, che secondo l’accusa avrebbe assassinato Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023 sotto ai garage di un condominio in via del Ciclamino. In attesa della nuova decisione del Riesame, Dassilva in ogni caso resta in carcere. Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione ha evidenziato le scarse motivazioni del precedente provvedimento.

