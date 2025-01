Dalle prime ore di questa mattina gli investigatori della polizia italiana e della polizia albanese, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Brescia e dalla S.P.A.K. albanese, stanno eseguendo 12 misure cautelari di custodia in carcere e 8 misure in attesa di preventivo interrogatorio degli indagati, oltre a numerose perquisizioni tra l’Albania e le province di Brescia, Milano, Torino, Verona, Bolzano, Cremona, Novara, Pavia, Trento e Treviso nell’ambito di un’indagine relativa a un’associazione transnazionale finalizzata al traffico illecito di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Sud America, fatti arrivare in Italia a bordo di autoarticolati che si rifornivano nei Paesi del centro Europa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata