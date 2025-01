Con loro erano in macchina altri tre giovani, che sono rimasti feriti: uno è grave

Domenica sera, a Vignola in provincia di Modena, un 18enne e un 24enne hanno perso la vita in un grave incidente stradale. I due, al momento dello schianto, erano in macchina insieme ad altri tre giovani, che sono rimasti feriti. Lo hanno riferito i vigili del Fuoco della città emiliana, che sono intervenuti, insieme al personale sanitario. Uno dei feriti, in gravi condizioni, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, mentre gli altri due sono stati portati all’ospedale di Baggiovara. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Vignola.

