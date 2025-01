Sicilia alle prese con il maltempo, in particolare nel Catanese, dove solo nella giornata di ieri sono stati 315 gli interventi dei vigili del fuoco, a causa degli allagamenti e del cedimento di diversi tetti e alberi. Più colpite le province di Catania, Enna e Ragusa. Nel comune di Randazzo 14 persone sono state evacuate in via precauzionale per l’innalzamento del torrente Annunziata. Raddoppiato il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale nella regione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata