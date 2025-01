Presidio a Milano, in Duomo, per celebrare la tregua a Gaza. “466 giorni di genocidio ininterrotto a Gaza, 466 giorni di sterminio che hanno devastato scuole, campi profughi, ospedali. Abbiamo visto medici uccisi, bambini privati della loro vita in modo atroce. Ritrovarci qui, uniti in questa piazza, e cantare insieme, è un sollievo per noi palestinesi”. Sono le parole di Falastin Dawoud, attivista dell’Api (Associazione dei giovani palestinesi in italia), pronunciate a margine del presidio organizzato in piazza Duomo a Milano.

“Per 66 settimane abbiamo fatto sentire la nostra voce. La fine di queste manifestazioni rappresenterà una celebrazione della vittoria. Prima o poi, la Palestina trionferà, dal fiume al mare. L’inizio è qui e la fine sarà Gerusalemme”, ha aggiunto Dawoud. Alla domanda sulla possibilità che la tregua possa durare, l’attivista ha dichiarato: “Speriamo che questa pace possa durare per sempre”.

