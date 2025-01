I lavori di Piazza San Giovanni sono una delle opere più importanti messe in campo da Roma Capitale per il Giubileo 2025. La storica piazza antistante la Basilica di San Giovanni in Laterano e sede del tradizionale concerto del Primo maggio cambia volto con una nuova pavimentazione, diverse sezioni di prato e l’aggiunta delle fontane a raso. Un cantiere da 15 milioni per un intervento che si estende per 18mila metri quadri. Il 28 dicembre 2024 l’inaugurazione con il sindaco Roberto Gualtieri giusto in tempo per l’apertura della porta santa e dopo alcuni giorni il ritorno di operai e transenne per terminare i lavori. I residenti e i negozianti di San Giovanni sono però perplessi sul ritardo del cantiere ma anche sul risultato finale. “È normale, hanno aperto pure se non dovevano aprire perché i lavori non erano finiti. Adesso staranno attappando quello che neanche riusciranno a fare” dice un tabaccaio della piazza. “Secondo me prima di febbraio o marzo non riusciranno a finire. Col Giubileo già iniziato tra l’altro”. Un risultato per ora “non bellissimo”, dicono molti residenti intervistati da LaPresse, che lamentano anche la riduzione della superficie verde dello storico pratone, la mancanza di panchine e la tanto discussa aggiunta delle fontane: “Non so che effetto faranno ma per adesso sono ferme. Non mi sembra una grande opera” dice un signore. Ma c’è chi resta fiducioso come una ragazza che commenta: “Un bel progetto di riqualificazione ma Roma deve avere un po’ di pazienza. Alla fine il risultato si vede. Piazza Pia ad esempio è molto bella. Piano piano il risultato si vedrà, bisogna avere pazienza”.

