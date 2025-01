Foto di archivio

È accaduto il pomeriggio del 2 gennaio scorso. Le urla della madre hanno allertato i carabinieri che si trovavano in zona

Tenta il sequestro di una bambina di due anni: a Bari i carabinieri hanno arrestano un uomo di 35 anni.

Cosa è successo a Bari

È accaduto nel pomeriggio del 2 gennaio scorso ma la notizia è stata resa nota dopo la convalida davanti al gip del tribunale barese. I militari, impegnati nel servizio di “carabiniere di quartiere” in via dei Mille, sono stati allertati dalle urla di una donna, che indicava un uomo in fuga su una bicicletta. Dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare il 35enne.

La donna ha raccontato che mentre stava passeggiando in via Michele de Napoli con la figlia di due anni, era stata raggiunta da un uomo in bici, il quale, dopo esserne sceso afferrava la bambina per un braccio tentando di allontanarsi. I racconti della giovane madre della piccola e dei testimoni hanno quindi consentito di ricostruire quanto accaduto. I genitori della bimba, di 40 e 28 anni, hanno potuto subito riabbracciare la figlia che non ha avuto necessità di ricorrere alle cure dei sanitari.

