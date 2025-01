Due morti nello schianto

A causa di un gravissimo incidente stradale, che ha provocato la morte di due persone, e a una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade ad Ancona. Lo scrive il Comune in un annuncio sui social. “Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e a una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell’area si raccomanda di non uscire da casa e di chiudere le finestre”, si legge nell’avviso.

“Sono al lavoro i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Transitabile la strada per l’ospedale e verso la superstrada”, precisa il Comune. L’incidente stradale avrebbe portato a perdite di gas metano da una colonnina di media pressione. Sul posto potrebbero esserci persone coinvolte.

