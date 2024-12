foto di archivio

La tragedia in via Francesco Crispi 5

Intervento dei Vigili del fuoco del comando di Trieste in serata per una fuga di monossido di carbonio in appartamento in una palazzina in via Francesco Crispi 5. Il bilancio è di una vittima e cinque intossicati. Sul posto è intervenuta anche la polizia.

Il caso di Cefalù

Quello di Trieste è il secondo caso in poche ore di intossicazione da monossido di carbonio. Nella mattinata di ieri, lunedì 30 dicembre, un turista tedesco di 36 anni è morto intossicato in una villetta a Cefalù dove sono rimasti gravemente ferite altre tre persone.

